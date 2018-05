O Atlético se recuperou das quedas na Copa Sul-Americana e Copa do Brasil com a vitória sobre o Cruzeiro, garantindo a liderança isolada no Campeonato Brasileiro.

FLAMENGO

O próximo adversário do Galo no Brasileirão será o Flamengo, às 21 horas de sábado, no Independência. O Atlético lidera o Brasileirão com 13 pontos. O Flamengo aparece em seguida, com 11, a mesma pontuação do Corinthians e Palmeiras.

RESGATAR

"Vai ser mais um clássico, estamos conseguindo fazer o dever de casa contra equipes fortes como Corinthians, Cruzeiro e contra o Flamengo temos que entrar do mesmo jeito, com o mesmo espírito vencedor, para resgatar a força dentro de casa e somar pontos que vão fazer diferença lá frente", garantiu o goleiro Victor.