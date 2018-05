Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o hábito de lavar as mãos pode reduzir em até 40% a contaminação por vírus e bactérias que causam doenças como gripes, resfriados, conjuntivites e viroses.

SABÃO

Especialistas recomendam que a higiene das mãos seja feita com água e sabão ou álcool, quando não houver outros meios à disposição.

IMPACTO

Dados da Organização Pan-Americana da Saúde revelam que, mundialmente, as infecções relacionadas à assistência à saúde afetam centenas de milhões de pessoas e têm um impacto econômico significativo nos pacientes e sistemas de saúde.

INTERNAÇÕES

Em países desenvolvidos, estas doenças representam de 5% a 10% das internações. Nos países em desenvolvimento, o risco é de 2 a 20 vezes superior e a proporção de pacientes com este tipo de infecção pode exceder 25%.

BRASIL

No Brasil, 25% das infecções registradas são causadas por micro-organismos multirresistentes – aqueles que se tornam imunes à ação dos antibióticos.