O técnico Mano Menezes poupou os titulares do Cruzeiro na derrota para o Atlético com o objetivo de tê-los inteiros no jogo contra o Racing, amanhã às 21h30, último compromisso da fase de grupos da Copa Libertadores.

CAMINHO

Se vencer o time argentino, a Raposa terminará na liderança da chave 5 e terá a vantagem de decidir em casa nas oitavas de final. Além disto, se avançar em 1º lugar, poderá sair do caminho de equipes brasileiras, como espera o técnico Mano Menezes.

LIDERA

O treinador prefere que o Cruzeiro enfrente um clube estrangeiro nas oitavas da Libertadores. O Cruzeiro tem 8 pontos e o Racing lidera com 11.

SALDO

Uma vitória da Raposa igualará em pontos os times brasileiro e argentino na tabela. A Raposa ficará à frente pelo saldo de gols, que já é maior (9 contra 7).