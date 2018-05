O protesto dos caminhoneiros no Brasil entra hoje no 2º dia. Em Minas, caminhoneiros continuam a protestar e impedir a passagem de veículos de carga em 16 pontos de rodovias federais que passam pelo estado, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Entre os pontos interditados está o quilômetro 504 da BR-251, em Francisco Sá. Em outros 4 pontos de Minas, existe manifestação de caminhoneiros hoje, mas não há fechamento de pistas e o fluxo de veículos segue normal.

Na manhã de ontem, a Via 040 anunciou que conseguiu liminar junto à Justiça que impede que caminhoneiros façam qualquer tipo de interdição na BR-040, entre Brasília e Juiz de Fora. Caso os caminhoneiros não cumpram a liminar, o uso da força policial torna-se permitido.

Hoje, ministros vão se reunir com a Petrobras para discutir os seguidos reajustes nos preços dos combustíveis. A equipe econômica diz que não abre mão dos aumentos. Hoje, os combustíveis terão novo reajuste de preço – desta vez de 0,97%.