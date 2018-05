Segue repercutindo no mundo católico: chileno que diz ter sofrido abuso sexual de religiosos afirmou que o papa Francisco lhe disse, durante conversa privada, que Deus o fez gay e o ama dessa maneira.

Embora o Vaticano tenha se negado a comentar, ativistas consideraram que, se confirmada, a declaração do papa seria demonstração de tolerância em relação à homossexualidade, o que a Igreja Católica rejeita costumeiramente.

Domingo, a vítima de abuso Juan Carlos Cruz afirmou ao jornal espanhol El País que o papa lhe disse taxativamente: “O fato de você ser gay não importa”.

“Deus o fez assim e o ama dessa maneira, e para mim não importa. O papa o ama dessa maneira, e você deve ser feliz do jeito que é”, disse Francisco, segundo Cruz.

Cruz foi um dos principais autores das denúncias de abuso no Chile e uma das vítimas de abuso que foram convidadas para um encontro com o papa neste mês.

Após audiência com o papa na semana passada, todos os bispos chilenos apresentaram renúncia, devido ao escândalo de pedofilia no país.