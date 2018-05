São estas as manchetes dos jornais nesta terça-feira, 22 de maio de 2018, Dia de Santa Rita de Cássia, Santa Júlia, Santa Quitéria e do Apicultor: Folha de São Paulo: “Ministro liberou na Caixa verba usada em negócio do filho”; O Estado de São Paulo: “Brasil e vizinhos rejeitam Maduro; EUA adotam sanção”; O Globo (Rio): “Brasil e mais 15 países repudiam vitória de Maduro”;

PROTESTOS

O Tempo (Belo Horizonte): “Diesel dispara 47,9%, e protestos fecham BRs”; A Tarde (Salvador): “Caminhoneiros protestam contra alta do preço do diesel”; Correio do Povo (Porto Alegre): “Estradas fechadas pelo Brasil”;

COMBUSTÍVEL

Diário do Nordeste (Fortaleza): “Após protestos, governo quer rever preços do combustível”; Jornal do Commercio (Recife): “Preço do combustível empareda o governo”.