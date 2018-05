Desfalque do Cruzeiro nos últimos 3 jogos por causa de dores na panturrilha direita, o meia Thiago Neves está pronto para retornar aos gramados.

DISPOSIÇÃO

O camisa 30 afirmou, em entrevista, que não sabe se está preparado para atuar por 90 minutos, mas revelou que avisou ao técnico Mano Menezes que está à disposição para o jogo de hoje, às 21h30, diante do Racing, pela Copa Libertadores.

DEVOLVER

Thiago Neves já projetou, inclusive, devolver o placar elástico do jogo de ida do Grupo 5, quando a Raposa perdeu por 4 a 2 para o Racing, na Argentina. “Revanche não, mas vamos lembrar da goleada lá, da forma como foi, espero que a gente esteja numa noite iluminada para devolver a goleada”, disse o meia. Cruzeiro e Racing disputam nesta terça-feira a liderança do Grupo 5.