O jogo diante do Racing hoje, às 21h30, no Mineirão, pela Copa Libertadores, pode ser o último de Arrascaeta com a camisa do Cruzeiro, porque o meia uruguaio está na lista de pré-convocados para a Copa do Mundo.

INTERESSADOS

A partir de amanhã, Arrascaeta estará com a seleção do Uruguai e só voltará ao Cruzeiro após o mundial. Isso, é claro, se ele permanecer na Raposa, já que há sondagens de clubes franceses, italianos, ingleses e espanhóis interessados no jovem uruguaio, de 23 anos.

RENOVOU

Contratado em janeiro de 2015 por 4 milhões de euros, Arrascaeta já foi alvo do mercado europeu e da China. Recentemente, a diretoria do Cruzeiro renovou o vínculo do jogador até dezembro de 2021 e estabeleceu o valor da multa rescisória em R$ 120 milhões.

ATUAÇÕES

Em 3 anos e meio na Toca da Raposa, Arrascaeta vestiu a camisa do Cruzeiro em 166 oportunidades, sendo o estrangeiro que mais atuou pelo clube.