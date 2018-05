A vitória por 2 a 1 sobre o Racing, ontem à noite, deixou o Cruzeiro entre as equipes favoritas ao título da Copa Libertadores desta temporada.

LIDERANÇA

Dona do melhor ataque da 1ª fase com 15 gols marcados, a Raposa encerrou a campanha inicial com 11 pontos e a liderança do Grupo E da competição mais importante do continente. Foi a 10ª vez que o Cruzeiro terminou a fase inicial na 1ª colocação.

GOLS

Os gols da Raposa foram marcados por Thiago Neves e Lucas Silva. No final do jogo, Sassá até chegou a balançar as redes, mas impedido, teve o gol anulado.