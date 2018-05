O Atlético conseguiu renovar o contrato do atacante Luan, de 27 anos. O clube anunciou que o vínculo de Luan foi estendido até abril de 2022. O meia-atacante foi contratado pelo Galo em 2013.

XODÓ

Em pouco tempo, tornou-se xodó da torcida alvinegra pela entrega em campo. Peça importante nos títulos da Copa Libertadores (2013), Recopa Sul-Americana (2014) e Copa do Brasil (2014), Luan soma 220 partidas e 40 gols pelo Atlético.

NOVA

Com o técnico Thiago Larghi, o meia-atacante assumiu nova função no Galo, atuando centralizado, como um volante. Quando Levir Culpi era treinador do Atlético, Luan chegou a fazer função parecida.