Confira as manchetes dos jornais nesta quarta-feira, 23 de maio de 2018, Dia da Juventude Constitucionalista: Folha de São Paulo: “Justiça manda prender o tucano Eduardo Azeredo”; O Estado de São Paulo: “Governo zera Cide no diesel, mas protesto deve continuar”;

PROTESTO

O Tempo (Belo Horizonte): “Protesto já afeta fornecimento de comida e gasolina”; O Globo (Rio): “Governo elevará impostos para baixar preço do diesel”;

IMPOSTO

Diário do Nordeste (Fortaleza): “Temer vai reduzir imposto para baixar combustível”; O Dia (Rio): “Para baixar preços, governo tira imposto de combustíveis”;

ACORDO

O Liberal (Belém): “Acordo elimina a cobrança de tributo sobre o preço do diesel”; Correio do Povo (Porto Alegre): “Abastecimento é afetado. E Petrobras rejeita pressão”.