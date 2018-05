Entre os dias 4 de junho e 4 de julho, a Prefeitura de Monte Azul receberá inscrições para concurso com 208 vagas. São diversos cargos para todos os níveis de escolaridade, com salários entre R$ 954,00 e R$ 1.871,63.

ISENÇÃO

A taxa de inscrição varia entre R$ 45,00 a R$ 130,00 dependendo do cargo. Os candidatos que pretendem pedir isenção da taxa devem preencher requerimento entre os dias 4 e 6 de junho .

NÍVEIS

Ao todo, são 63 vagas para quem tem nível de ensino fundamental incompleto, 13 para o fundamental completo, 88 para médio/técnico e 50 vagas para o ensino superior.

PROVA

A prova objetiva será aplicada em 22 de julho, em Monte Azul. Outras informações e inscrições no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa.