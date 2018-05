Os jogadores da seleção brasileira estão fazendo uso do moderno “Centro de Excelência do Futebol Brasileiro”, inaugurado pela CBF na sexta-feira passada, na Granja Comary, em Teresópolis.

RECUPERAÇÃO

Montado ao custo de R$ 17 milhões, o local conta com mais de 80 equipamentos de última geração para a prática de exercícios e avaliações físicas. Um deles é forte aliado na recuperação de atletas que voltam de lesão, casos do atacante Neymar e dos laterais Filipe Luís e Fágner.

PALMILHA

O centro conta com plataforma de força, monitor de vídeo, computador e sensores que são colocados em músculos específicos. Uma palmilha especial também é usada nos testes. A palmilha tem 300 sensores de pressão dentro dela, é flexível e tem wi-fi.