Recuperado de uma virose que o tirou dos últimos treinos do Atlético realizados na semana passada, o atacante Ricardo Oliveira voltou a trabalhar com bola na Cidade do Galo.

CLAYTON

Quem também voltou a treinar foi o atacante Clayton, recuperado de problema no joelho esquerdo. Os 2 devem reforçar o Galo no jogo de amanhã, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

MISTÉRIO

O técnico Thiago Larghi faz mistério e só deverá confirmar a escalação da equipe momentos antes da partida, marcada para as 21h45, em Porto Alegre.

ESTREIAS

Contra o Grêmio, o Atlético deverá ter as estreias do volante José Welison e do meia Yimi Chará. Sem Bremer, que deixou o clube, Juninho deverá formar a zaga ao lado de Gabriel. Para o ataque, que não conta mais com Róger Guedes, o argentino Tomás Andrade poderá ter nova oportunidade.