A Aneel aprovou reajuste de 45,52% na receita anual de geração de 69 usinas hidrelétricas que atuam no Brasil no regime de cotas. A medida vai provocar aumento nas contas de luz entre 0,02% e 3,86%, segundo a Aneel.

REAJUSTE

O impacto médio será de 1,54%. O aumento na conta de luz depende da data do reajuste aprovado pela Aneel e da quantidade de cotas (volume de energia) que cada distribuidora compra das hidrelétricas.

REMUNERAÇÃO

O volume de cotas de cada distribuidora representa, em média, 22,64% dos contratos de energia das concessões. A remuneração total recebida pelas usinas, de julho de 2018 a junho de 2019, será de R$ 7,944 bilhões.