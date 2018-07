Confira as manchetes dos jornais nesta quarta-feira, dia 18 de julho: Folha de São Paulo: “Decisão do STF põe em xeque gestão do lixo no país”; O Estado de São Paulo: “Receita vai fiscalizar dinheiro vivo declarado por políticos”;

SAÚDE

O Tempo (Belo Horizonte): “BH tem 36 ações na Justiça por dia por acesso à saúde”; O Globo (Rio): “ANS pretende manter regra dos 40% de coparticipação”; Jornal do Commercio (Recife): “Plano de saúde caro faz surgir novas modalidades”;

TRANSPOSIÇÃO

Diário do Nordeste (Fortaleza): “Transposição tem obras 24h e avança rumo ao Ceará”; A Tarde (Salvador): “Ação reprime roubo de cargas em 6 estados”.