O jornal espanhol “AS” dedica reportagem sobre Neymar nesta quarta-feira. O “AS” afirma que Neymar agora “está na sombra” do atacante Kyllian Mbappé.

ALTA

Segundo o jornal, o título mundial com a seleção da França deixa Mbappé em alta no Paris Saint-Germain na temporada que vai começar.

COBRADO

Por causa disso, O “AS” acredita que Neymar vai passar a ser mais cobrado e ficará na linha de tiro para os críticos.

“ASSUSTADO”

“A ascensão de Mbappé está sendo meteórica. O jovem de 19 anos foi a estrela da França nesta Copa do Mundo com Griezmann. Se Mbappé subiu como uma espuma, Neymar saiu assustado, acusado de fingir demais (fama de cai-cai)”, afirmou o jornal.