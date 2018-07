Após 35 dias de paralisação em razão da Copa do Mundo, a Série A do Campeonato Brasileiro volta hoje com novidades dentro e fora de campo.

PERDERAM

Os clubes aproveitaram a pausa para se reforçar e perderam 50 jogadores para o mercado internacional. Outros chegaram e teve até mudança de treinador.

JOGOS

Pela 13ª rodada, o Brasileirão terá hoje, às 21h45, Atlético e Grêmio, em Porto Alegre, Flamengo e São Paulo, no Maracanã, e Corinthians e Botafogo, no Itaquerão. Antes, às 19h30, Ceará e Sport se enfrentarão em Fortaleza. Em Salvador, às 21h, o Vitória receberá o Paraná.