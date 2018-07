São estas as manchetes dos jornais nesta quinta-feira, 19 de julho, Dia Nacional do Futebol: Folha de São Paulo: “Indústria não teme Bolsonaro, afirma CNI”; O Estado de São Paulo: “Partidos rejeitam Bolsonaro às vésperas da convenção”;

DÓLAR

O Tempo (Belo Horizonte): “BHTrans promete abrir ‘caixa-preta’ de ônibus em outubro”; O Globo (Rio): “Busca de proteção das empresas contra alta do dólar quase triplica”; A Tarde (Salvador): “Mulher de Cunha é condenada por evasão de divisas”;

PROFISSÕES

Diário do Nordeste (Fortaleza): “Indústria digital deve gerar 30 novas profissões”; Jornal do Commercio (Recife): “Medo de dívida faz sobrar dinheiro para casa própria”.