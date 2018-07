O atacante Hernán Barcos pode fazer, hoje às 19h30, a sua estreia com a camisa do Cruzeiro. Barcos já foi regularizado pela Raposa e tem condições de enfrentar o América, no clássico desta quinta-feira, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

RELACIONADO

O Cruzeiro já informou, em suas redes sociais, que o atacante será relacionado para o jogo e que depende apenas do técnico Mano Menezes se será titular ou reserva.

FESTEJADO

Desde que chegou em Belo Horizonte, o argentino tem sido muito festejado pelos torcedores cruzeirenses. Sua estreia promete. Em seu 1º treino na Toca II, Barcos marcou 4 gols.