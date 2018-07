Os beneficiários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez do INSS que tiveram os pagamentos suspensos em 21 de maio têm até sábado para marcar perícia médica e evitar que o benefício seja definitivamente cancelado.

CONVOCADOS

As marcações podem ser feitas pela Central 135. Estes beneficiários foram convocados para pente-fino, mas não responderam. As cartas foram enviadas para beneficiários de auxílio-doença que estão há mais de 2 anos sem passar por perícia médica e aposentados por invalidez com menos de 60 anos de idade.

PENTE-FINO

O governo informou que o objetivo é avaliar para verificar se as pessoas ainda fazem jus ao pagamento destes benefícios. A meta é que 1,2 milhão de benefícios por incapacidade passem pelo pente-fino em 2018.