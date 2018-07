A derrota para o Grêmio, ontem à noite, repercutiu muito entre os jogadores do Atlético. Os jogadores creditaram o resultado negativo à falta de entrosamento do “novo Galo”.

“SENTIDO”

“Perdemos muito com a saída de vários jogadores. É claro que isso seria sentido na 1ª partida oficial. Para os que chegaram falta ainda se adaptar ao esquema tático e ao estilo de jogo. Temos que seguir trabalhando para melhorar no dia a dia”, avaliou o volante Elias.

LAMENTARAM

Com nada menos que 5 alterações na equipe titular, em relação ao time que vinha jogando antes da parada para a Copa do Mundo, os jogadores lamentaram a derrota que tirou a equipe da vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

AUTOCRÍTICA

O centroavante Ricardo Oliveira criticou a atuação da equipe como um todo. “Não conseguimos jogar, não conseguimos fazer nossa pressão. Agora é procurar ter autocrítica, rever o que fizemos de ruim nesse jogo. Acho que fizemos uma partida muito abaixo do nosso potencial”, afirmou Ricardo Oliveira.