A CBF já tem pronta a renovação do contrato de Tite e espera anunciar no início da semana que vem. O vínculo abrangeria o ciclo completo de uma Copa do Mundo, portanto de 4 anos.

AGUARDA

A cúpula da CBF aguarda o treinador voltar de férias para confirmar o novo acordo que valerá até o final da próxima Copa, em 2022.

DISPOSIÇÃO

Apesar de a seleção brasileira ter terminado em 6º lugar o Mundial da Rússia, tanto Tite quanto dirigentes da CBF já demonstraram disposição em estender o vínculo. A avaliação na CBF é de que o trabalho foi bem feito nos 2 anos em que Tite esteve à frente do time.