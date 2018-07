O clássico entre Cruzeiro e América é um dos jogos de hoje que encerra a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentarão às 19h30, no Mineirão, e brigarão para encerrar seus jejuns de vitórias no Brasileirão.

ÚLTIMA

Foi exatamente na 9ª rodada, em 3 de junho, que a dupla ganhou pela última vez: a Raposa venceu o Ceará por 1 a 0, em Fortaleza, e o América fez 3 a 1 sobre o Atlético Paranaense, no Independência.

TABU

No clássico de hoje, o Cruzeiro (9º colocado) defenderá um tabu de mais de 16 anos sem perder para o América (14º) no Mineirão. O último revés no estádio ocorreu em 19 de maio de 2002, pelo Supercampeonato Mineiro, quando a Raposa perdeu por 1 a 0. De lá para cá houve 16 jogos, com 9 vitórias cruzeirenses e 7 empates.