Depois de 3 jogos sem resultados positivos no Campeonato Brasileiro (uma derrota e 2 empates), o Cruzeiro virou sobre o América ontem à noite, no Mineirão, e voltou para o caminho das vitórias na competição nacional.

TALENTO

A Raposa começou perdendo por 1 a 0, mas contou com o talento de Arrascaeta para empatar e gols de Robinho e Raniel para construir o placar de 3 a 1.

6ª COLOCAÇÃO

Com o resultado, o Cruzeiro ganhou 2 posições e terminou a 13ª rodada do Brasileirão na 6ª colocação, com 21 pontos, já dentro do G-6 – zona de classificação para a Copa Libertadores de 2019. O América, que chegou ao 4º jogo sem vitória na Série A, caiu 3 posições e é o novo 16º colocado, com 14 pontos.