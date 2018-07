Confira as manchetes dos jornais nesta sexta-feira, 20 de julho, Dia Internacional da Amizade e de Santa Margarida de Antioquia: Folha de São Paulo: “Centrão decide dar apoio a Alckmin na eleição presidencial”; O Estado de São Paulo: “Centrão encerra conversas com Ciro e fecha com Alckmin”; O Globo (Rio): “Centrão fecha acordo para apoiar Alckmin”;

SALÁRIOS

O Tempo (Belo Horizonte): “Justiça manda Estado pagar salários em dia”; Valor Econômico (São Paulo): “Crédito para pessoa física sustenta lucro dos bancos”; Jornal do Commercio (Recife): “Xadrez eleitoral entra na reta final”;

LIBERTAR

O Liberal (Belém): “Conselho Nacional de Justiça intima 3 magistrados sobre habeas corpus para libertar Lula”; A Tarde (Salvador): “Geddel e Estevão vão para ala de segurança máxima”.