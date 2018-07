O Atlético tem uma tabela complicada e com muitos jogos em sequência. Serão 4 partidas em 11 dias. Além do Grêmio, o Galo enfrentará o Palmeiras, domingo, o Paraná, dia 25, em Belo Horizonte, e o Bahia, em Salvador, dia 29.

AJUSTES

Só depois desta série o Atlético terá uma semana para ajustes, antes de enfrentar o Internacional, em Belo Horizonte. O Galo deve usar esta maratona de jogos para melhorar o entrosamento do elenco, que sofreu baixas e ganhou reforços durante a Copa.

EMENDAR

Para ganhar tempo, a diretoria optou por emendar as 2 viagens dos jogos fora de casa na retomada do Brasileirão. Do Rio Grande do Sul, a delegação segue direto para São Paulo, onde enfrentará o Palmeiras, às 16h de domingo, na Arena Palmeiras.

PREPARAÇÃO

O time treina em Porto Alegre nesta sexta e em São Paulo sábado, encerrando a preparação para o jogo contra o Palmeiras.