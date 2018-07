Dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) apontam que o número de mortes no País por uso de celular plugado na tomada mais do que dobrou em 2018 em relação à soma dos últimos 3 anos.

MORTES

Neste ano, já foram registradas 9 mortes no Brasil. Em 2017, 2016 e 2015, houve uma morte a cada 12 meses. A associação diz que é muito comum ver as pessoas usando celulares ou tablets enquanto suas baterias estão sendo carregadas, conectados à tomada ou ao computador.

FALHAS

Segundo especialistas, o perigo está sobretudo em falhas de componentes. “Se há um defeito, a corrente elétrica pode passar mais forte do que deveria, podendo transferir até 220 V, o que pode causar um acidente fatal”, explica engenheiro de telecomunicações.

BRASILIA

Em Teresina, Piauí, menino de 15 anos morreu eletrocutado ao manusear celular que estava carregando, na tarde da última terça-feira. O garoto havia acabado de tomar banho e estava molhado quando mexeu no aparelho.