Com o gol marcado contra o América, ontem à noite, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Arrascaeta se tornou o maior artilheiro do novo Mineirão. O jogador chegou aos 28 gols, contra 27 do atacante Willian do Bigode, que hoje defende o Palmeiras.

ESTRANGEIRO

Além disso, o uruguaio está próximo de se tornar o maior goleador estrangeiro na história da Raposa. Arrascaeta tem 44 gols, a mesma quantidade do espanhol Fernando Carazo, e um gol a menos do que Marcelo Moreno, o líder do ranking.

CONTRIBUIR

O atleta, no entanto, prefere deixar de lado as conquistas pessoais para ressaltar o empenho em contribuir com o grupo celeste. “Estou aqui para ajudar o time”, disse Arrascaeta, dando a entender que não está preocupado com uma possível transferência para o exterior.

ELOGIOS

O técnico Mano Menezes não poupou elogios ao falar sobre a qualidade do seu camisa 10. “O Arrascaeta é um jogador que está se sentindo muito à vontade. Ele cresceu técnica e taticamente”, disse o treinador da Raposa.