O Ministério da Educação recebe até domingo inscrições para 155 mil vagas do Fies para o 2º semestre de 2018. Todo o procedimento é feito pela internet.

FINANCIAMENTO

O programa é voltado para estudantes de Ensino Superior de instituições privadas. Do total, 50 mil vagas são para pessoas com renda per capita de até 3 salários mínimos por mês. Neste caso, o financiamento mínimo é de 50% do curso, com limite semestral de R$ 42 mil.

P-FIES

As demais vagas são destinadas à modalidade P-Fies, para pessoas com renda per capita familiar de até 5 salários mínimos. O resultado da seleção será divulgado em 27 de julho, em chamada única.