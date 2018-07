Dos 19 gols sofridos pelo Atlético no Campeonato Brasileiro até o momento, 11 foram originados em jogadas de bolas paradas (pênalti, falta e escanteio).

OITO

Dos 13 jogos na Série A, o Galo levou gols de bola parada em 8 partidas – a última delas foi contra o Grêmio, quando o time perdeu de 2 a 0.

PIOR

O pior momento ocorreu no jogo contra a Chapecoense, pela 9ª rodada do Brasileirão. Contra o time catarinense, o Atlético levou 3 gols neste tipo de jogada. O Galo sofreu gols de bola parada contra Vasco, Vitória, Atlético Paranaense, Sport, Fluminense, América, Chapecoense e Grêmio.