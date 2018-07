Acumulada há 8 rodadas, a Mega-Sena paga hoje prêmio de R$ 62 milhões para quem acertar sozinho as 6 dezenas. As apostas podem ser feitas até às 19h em boa parte das lotéricas do país.

RENDIMENTO

O sorteio será às 20h. Com os R$ 62 milhões, o apostador que acertar sozinho os números terá rendimento aproximado de R$ 230 mil por mês, se aplicar na poupança.

CRUZEIRO

Apenas com o rendimento mensal, seria possível bancar uma viagem de 4 pessoas num cruzeiro de luxo que passa por 30 países, nos 5 continentes.

ÚLTIMA

A última vez que uma aposta acertou as 6 dezenas foi em 23 de junho deste ano, no concurso 2052, garantindo prêmio de R$ 38 milhões, que foram divididos entre 4 apostas.