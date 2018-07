São estas as manchetes dos jornais neste sábado, dia 21 de julho de 2018: Folha de São Paulo: “Ciro acena à esquerda ao se lançar candidato ao Planalto”; O Estado de São Paulo: “Taxa sindical cria atrito entre Alckmin e aliado do Centrão”; O Tempo (Belo Horizonte): “PSB vai definir na segunda se Lacerda será vice de Ciro”;

EMPREGO

O Globo (Rio): “Criação de emprego formal trava em junho”; Jornal do Commercio (Recife): “Brasil terá o dobro de presos até 2025”;

PERÍCIA

O Liberal (Belém): “INSS convoca beneficiários por doença e invalidez para perícia”; Jornal Extra (Rio): “179 mil aposentados estão ameaçados de perder o benefício”; Zero Hora (Porto Alegre): “Alianças ignoram escândalos e coerência política”.