Parte da população brasileira tem o hábito de guardar moedas em casa. Estudo do Banco Central mostra que 19,3% da população guarda moedas por mais de 6 meses.

COFRINHO

Além disso, 56,2% usam o dinheiro guardado no cofrinho para compras e pagamentos, diz o estudo. De acordo com o banco, 8 bilhões de moedas estão guardadas “em algum lugar”.

CIRCULAÇÃO

O Banco Central destacou que, quanto mais moedas ficarem em circulação, menor será o gasto de recursos públicos com a produção do dinheiro. De acordo com o banco, o dinheiro vivo ainda é o meio de pagamento mais utilizado pela população: 96,1% responderam que usam o meio.