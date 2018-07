O Palmeiras, adversário do Atlético às 16h deste domingo, em São Paulo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, se tornou freguês da equipe mineira nos últimos anos.

ÚLTIMA

O Galo não perde para o Palmeiras desde julho de 2011. A última vitória da equipe paulista foi em 30 de julho de 2011, quando superou o Atlético por 3 a 2.

MELHOR

Naquela ocasião, a partida era válida pela 13ª rodada do Brasileirão. De lá para cá, aconteceram 13 jogos entre as 2 equipes: 2 deles pela Copa do Brasil e o restante pelo Brasileirão. O Galo se saiu melhor, vencendo o Palmeiras 9 vezes e empatando os outros 4 jogos.

DIFICULDADES

Mas, para o jogo deste domingo, o técnico Thiago Larghi prevê dificuldades. “A gente sabe que tem que tomar os cuidados com o Palmeiras, que é uma equipe forte, mas a gente tem um futebol ofensivo, a gente vai tentar jogar também para vencer essa partida”, enfatizou o treinador do Galo.