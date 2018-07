Para o jogo das 19h deste domingo, no Mineirão, o Cruzeiro busca mais uma vitória e aposta em uma combinação de resultados para chegar ao 3º lugar no Campeonato Brasileiro.

PASSAR

A Raposa inicia a 14ª rodada do Brasileirão na 6ª posição, com 21 pontos. Se ganhar do Atlético Paranaense, poderá passar para o 3º lugar, desde que Atlético Mineiro, Internacional e Grêmio não vençam na rodada.

ADVERSÁRIOS

Os respectivos adversários destes times são Palmeiras (em São Paulo), Vasco (no Rio) e Ceará (em Porto Alegre). O líder Flamengo tem 27 pontos, seguido pelo São Paulo, que tem 26.