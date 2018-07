O FMI alerta que um acirramento da guerra comercial pode prejudicar de forma importante a atividade econômica de todo o planeta e, no cenário mais negativo, reduzir o PIB em US$ 430 bilhões em 2020. Isto equivale à retração de 0,5% da expansão do PIB em relação ao cenário-base esperado para aquele ano.

LATINA

Na América Latina, esse impacto poderia no pico tirar 0,6% da expansão do PIB da região, de acordo com relatório divulgado em reunião do G-20, o grupo dos países mais ricos do mundo.

CENÁRIOS

No estudo de recomendações de políticas econômicas aos membros do G-20, o FMI dedicou um anexo para traçar 4 cenários e estimar os efeitos de uma guerra comercial.

REDUÇÃO

Em um deles, se todos os aumentos de tarifas prometidos pelo presidente Donald Trump entrarem em vigor, o PIB mundial teria redução de 0,1% em 2020 em relação ao cenário-base traçado para aquele ano.