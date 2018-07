Confira as manchetes dos jornais nesta segunda-feira, 23 de julho de 2018, Dia de Santa Brígida e do Guarda Rodoviário: Folha de São Paulo: “Candidato, Bolsonaro minimiza isolamento”; O Estado de São Paulo: “Aumento do risco jurídico trava investimento no País”;

RECESSÃO

O Tempo (Belo Horizonte): “Polícia flagra 4 motoristas por dia com CNH suspensa”; O Globo (Rio): “País só vai superar a recessão em 2020, prevê Fundação Getúlio Vargas”;

BANCADA

O Liberal (Belém): “Servidores dominam a maior bancada da Câmara Federal”; Jornal do Commercio (Recife): “Bancada do funcionalismo é poderosa no Congresso”; O Dia (Rio): “Abono do PIS/Pasep começa a ser pago hoje”.