Os candidatos pré-selecionados na 2ª chamada do ProUni para o 2º semestre de 2018 têm até esta segunda-feira para comprovar as informações junto às universidades.

BOLSAS

O Prouni é um programa criado em 2004, que oferece bolsas de estudo em instituições particulares de educação superior a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior.

INTEGRAL

Para concorrer à bolsa integral, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa.

PARCIAL

Já para a bolsa parcial (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.

ESPERA

Quem não for selecionado nesta etapa pode entrar na lista de espera, que ficará aberta entre 30 e 31 de julho.