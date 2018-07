O técnico Tite tem contrato com a CBF até o final deste mês. Mas a entidade trabalha com a certeza de renovação antes do dia 31.

NEGOCIAÇÕES

O futuro presidente da CBF, Rogério Caboclo, está destinado às negociações e já conversou com o treinador.

COMISSÃO

Conversas mais específicas devem acontecer nesta semana. Tite tirou alguns dias de descanso. Há informações de que a CBF pretende fazer alterações em parte da comissão técnica e dar mais carta branca ao treinador.

SAÍDA

As primeiras mudanças podem acontecer com a provável saída do auxiliar-técnico de Tite e do preparador físico da seleção.