As inscrições para a edição do 2º semestre de 2018 do Fies foram prorrogadas até as 23h59 desta terça-feira. São 155 mil vagas, sendo 50 mil com juro zero.

CONCLUÍDAS

Até a manhã desta segunda-feira já haviam sido concluídas 170.190 inscrições. Para se inscrever, é preciso acessar a página do Fies na internet. Não haverá alteração nas demais datas do cronograma.

SEXTA

A divulgação do resultado está mantida para sexta-feira. O Novo Fies é um modelo de financiamento estudantil que divide o programa em diferentes modalidades e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato.

ENEM

Pode concorrer quem tenha feito uma das edições do Enem a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos e nota acima de zero na redação.