O número de mortos por gripe triplicou no Brasil em 2018, na comparação com o mesmo período do ano passado. O Ministério da Saúde informou que, até 14 de julho, registrou 839 mortes, 68% a mais do que o contabilizado em todo o ano de 2017.

AGRESSIVO

Considerado mais agressivo, o tipo H1N1 do vírus é o que mais circula no país e mata pessoas de todas as idades. O tipo H3N2 ataca mais os idosos. O estado de São Paulo, com quase 40% das mortes (320), registra o maior número de casos da doença no Brasil.

VACINAÇÃO

Altamente contagiosa, a gripe pode ser prevenida com vacinação. As doses disponíveis na rede pública protegem contra os 3 subtipos do vírus (H1N1, H3N2 e influenza B).

DESIGUAL

Embora o governo tenha informado que conseguiu atingir a meta de vacinar 90% do público-alvo na campanha deste ano, a cobertura é desigual pelo país.