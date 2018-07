Neymar ficou fora da lista da Fifa de finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo. Nesta terça-feira, a entidade divulgou a relação com 10 nomes: Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Griezmann, Hazard, Harry Kane, Mbappé, Messi, Luka Modric, Mohamed Salah e Raphael Varane.

GRANDE

A expectativa pela presença de Neymar na lista era grande. Desde 2011, quando foi campeão da Copa Libertadores pelo Santos, Neymar figurava todos os anos pelo menos entre os finalistas.

TRÊS

Nas temporadas 2015 e 2017, ele chegou a ficar entre os 3 primeiros colocados - sempre atrás de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. A cerimônia de entrega do prêmio será em 24 de setembro, em Londres. Os 3 finalistas serão conhecidos no início de setembro.