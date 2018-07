São estas as manchetes dos jornais nesta terça-feira, dia 24 de julho de 2018: Folha de São Paulo: “Governo identifica R$ 10 bi em gastos sociais irregulares”; O Estado de São Paulo: “Com vírus mais agressivo, mortes por gripe triplicam”;

LIMINAR

O Tempo (Belo Horizonte): “Estado recorre de liminar que obriga a pagar em dia”; O Globo (Rio): “Faculdades privadas perdem 80 mil matrículas de calouros”;

CANDIDATOS

Jornal do Commercio (Recife): “Centrão segue pautando a sucessão presidencial”; Diário do Nordeste (Fortaleza): “Partidos estão sem recursos e terão menos candidatos”; Valor Econômico (São Paulo): “Atrito China-EUA eleva a 30 bilhões de dólares vendas de soja”.