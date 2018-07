No 1º semestre deste ano, 80 mil alunos deixaram de ingressar em faculdades particulares de todo o Brasil, o que representa queda de 5% em relação ao mesmo período de 2017.

FUGA

Desde 2015, a fuga de ingressantes é de 20%. Juntos, Minas, Rio e Espírito Santo tiveram redução de 25,7% no número de calouros. O levantamento foi feito pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (Semesp) com 99 instituições.

CRISE

Desemprego, queda da renda, crise econômica e redução dos programas de financiamento estudantil são as razões apontadas para a diminuição de matrículas. Além destes fatores, a violência agrava o problema no Rio, porque desestimula quem estuda à noite.