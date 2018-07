A Fifa divulgou hoje a lista dos 11 concorrentes ao prêmio de melhor técnico do futebol masculino. Tite, da seleção brasileira, ficou de fora da disputa que terá a cerimônia de premiação em 24 de setembro, em Londres.

FRANCESES

Didier Deschamps, que comandou a França na conquista da Copa do Mundo da Rússia, está entre os indicados. Outro francês candidato ao prêmio é Zinedine Zidane, vencedor do troféu em 2017 e que levou o Real Madrid neste ano ao tricampeonato consecutivo da Liga dos Campeões.

SURPRESA

A principal surpresa da lista é a presença do técnico da seleção russa, Stanislav Cherchesov. Também estão presentes os treinadores da Croácia, Bélgica e Inglaterra.