O concurso para soldado da PM de Minas receberá inscrições até 30 de julho. São 1.560 vagas – 90 delas para Montes Claros e região, sendo 81 para homens e 9 para mulheres.

CURSO

Os aprovados atuarão após a conclusão do curso de formação, com duração de 7 meses que acontecerá em 2019. Durante o curso, o soldado-aluno receberá R$ 3.278,74 de remuneração e terá benefícios como abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica.

PARTICIPAR

Podem participar do concurso brasileiros de 18 a 30 anos e que tenham curso superior. Além disso, é preciso ter altura mínima de 1 metro e 60, aptidão física e sanidade física e mental. As inscrições custam R$ 122,95 e são feitas através do site policiamilitar.mg.gov.br.