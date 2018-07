Os trabalhadores que não sacaram o abono do PIS/Pasep de 2016 até o fim de junho deste ano, quando o prazo acabou, terão nova chance para pegar o dinheiro a partir de quinta-feira.

DEZEMBRO

O Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador) autorizou a prorrogação do prazo para a retirada do dinheiro, que agora vai até 30 de dezembro.

DISPONÍVEL

Segundo o Ministério do Trabalho, 1.955.585 pessoas com direito a esse dinheiro não fizeram a retirada. O valor total disponível é de R$ 1,44 bilhão.

DIREITO

Tem direito ao dinheiro quem trabalhou por pelo menos 30 dias em 2016, já estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos e ganhou, em média, até 2 salários mínimos por mês.