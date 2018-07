São estas as manchetes dos jornais nesta quarta-feira, 25 de julho, Dia de São Cristóvão, São Tiago, do Motorista, do Colono e do Escritor: Folha de São Paulo: “Somadas, campanhas presidenciais custarão 45% de Dilma em 2014”; O Estado de São Paulo: “Ciro fala em pôr Judiciário na ‘caixinha’ e soltar Lula”;

ECONOMIA

O Tempo (Belo Horizonte): “BH lidera ranking de frequência em teatros e museus”; O Globo (Rio): “China surpreende e anuncia pacote de estímulo à economia”; Valor Econômico (São Paulo): “Aços têm alta no Brasil e mercado caótico nos EUA”;

PLANOS

Diário Catarinense (Florianópolis): “Equipe da Lava-Jato teme continuidade após sucessão no STF”; Correio do Povo (Porto Alegre): “Planos de saúde pedem fim do teto de reajuste”.