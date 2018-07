Depois de 2 derrotas consecutivas longe de Belo Horizonte, o Atlético volta ao Independência para tentar retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro.

REABILITAÇÃO

Às 21h desta quarta-feira, no Independência, o Galo receberá o Paraná, que está na zona de rebaixamento, em busca de reabilitação na Série A.

DISTINTAS

O Atlético vem de atuações distintas desde a volta do Brasileirão. No jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre, uma atuação ruim e a derrota de 2 a 0. Já domingo, contra o Palmeiras, a equipe teve boa performance, mas, por falhas individuais, perdeu por 3 a 2.

PODE

O Galo pode começar jogando hoje com: Victor, Patric, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos, Zé Welison, Elias, Chará, David Terans, Tomás Andrade e Ricardo Oliveira.